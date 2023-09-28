Военные аналитики считают, что РФ пытается наладить массовое производство "шахедов"

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ капитан Андрей Рудык. Фото: t.me/militarymediacenter

Российские оккупанты пытаются наладить массовое производство беспилотников типа Shahed. Об этом свидетельствуют последние "модификации" БпЛА.

Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык.

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"Мы не исключаем факт того, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым", — отметил Рудик.

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ капитан Андрей Рудык и обломки оружия РФ. Фото: t.me/militarymediacenter

По его словам, среди изменений в конструкции беспилотника аналитики Центра фиксируют:

принципиально отличающуюся боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;

замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);

модификацию корпуса (на замену цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);

использование нового сервопривода KST X30-12-165;

использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.

Рудык подчеркнул, что новый Shahed 136/"Герань-2" принципиально не отличается от более ранних образцов, а отличия носят косметический характер и обусловлены стремлением к удешевлению производства.

"К тому же попытки такого "импортозамещения" свидетельствуют о действенности международных санкций", — добавил он.

Обломки "шахеда". Фото: t.me/militarymediacenter

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную ночную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Также мы писали, что в сеть просочились кадры из иранского пропагандистского фильма, в котором засветились несколько модификаций для дрона-камикадзе Shahed-136. Сейчас их активно применяет Россия.