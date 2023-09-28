Военные аналитики считают, что РФ пытается наладить массовое производство "шахедов"
Российские оккупанты пытаются наладить массовое производство беспилотников типа Shahed. Об этом свидетельствуют последние "модификации" БпЛА.
Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ капитан Андрей Рудык.
Массовое производство "шахедов" в РФ
"Мы не исключаем факт того, что Российская Федерация, ища простые технические решения, удешевляя материалы и налаживая поставки компонентов-заменителей, пытается наладить производство данного барражирующего боеприпаса и сделать его массовым", — отметил Рудик.
По его словам, среди изменений в конструкции беспилотника аналитики Центра фиксируют:
- принципиально отличающуюся боевую часть, которая теперь имеет начинку элементами поражения в виде вольфрамовых шариков;
- замену страны производителя силовой установки (двигатель MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 вместо Mado MD550);
- модификацию корпуса (на замену цельнолитому применяется композитный фюзеляж с наполнителем по типу монтажной пены);
- использование нового сервопривода KST X30-12-165;
- использование блока "Комета" российского производства в системе навигации.
Рудык подчеркнул, что новый Shahed 136/"Герань-2" принципиально не отличается от более ранних образцов, а отличия носят косметический характер и обусловлены стремлением к удешевлению производства.
"К тому же попытки такого "импортозамещения" свидетельствуют о действенности международных санкций", — добавил он.
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал очередную ночную атаку оккупантов. По его словам, последние обстрелы говорят о том, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.
Также мы писали, что в сеть просочились кадры из иранского пропагандистского фильма, в котором засветились несколько модификаций для дрона-камикадзе Shahed-136. Сейчас их активно применяет Россия.