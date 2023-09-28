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Буданов зустрівся з британською експерткою з питань Росії: говорили про Крим

28 вересня 2023 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Буданов зустрівся з британською експерткою з питань Росії: говорили про Крим
Кирило Буданов та Джейд МакГлінн. Фото: ГУР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов провів чергову робочу зустріч. Цього разу він зустрівся з британською експерткою з питань Росії Джейд МакГлінн.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Про що говорили

В повідомленні йдеться, що під час зустрічі з пані МакГлінн, яка бере активну участь у роботі Кримської платформи, головним предметом дискусій було предметне обговорення шляхів звільнення українського півострова від російських окупантів. 

Інших деталей розмови у силовому відомстві не зазначили. 

Кирило Буданов та Джейд МакГлінн. Джерело: ГУР

Зазначимо, що Джейд МакГлінн — директорка відділу досліджень британської компанії The Henry Jackson Society. експертка з питань Росії та віднедавна — членкиня Кримської платформи.

Нагадаємо, що не так давно Кирило Буданов заявив про знищення на території Курської області Росії декілька російських військових та загону ФСБ. Також він повідомив, яку роль у війні з Росією зіграють американські танки Abrams M1.

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