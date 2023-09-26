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У Курській області партизани ліквідували кілька ФСБ-шників та військових, — Буданов

26 вересня 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Курській області партизани ліквідували кілька ФСБ-шників та військових, — Буданов
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: pravda.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ході боїв у Курській області було вбито кількох представників російських спецслужб, прикордонників та військових. Голова ГУР України Кирило Буданов розповів, що партизани продовжуватимуть проводити атаки на прикордонні райони РФ.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Буданов повідомив, що бійці Російського добровольчого корпусу, які підтримують Україну проти РФ, продовжать проводити нальоти на прикордонні райони Росії і очікується збільшення масштабу таких атак.

Також Буданов уточнив, що російська сторона повідомила про зіткнення, внаслідок якого загинули кілька співробітників ФСБ, прикордонників та військових.

"Це справді сталося, хоча масштаби цієї операції були не настільки великими", зазначив Кирило Буданов.

Він також припустив, що найближчим часом дії російських добровольців можуть посилитись.

"Активність РДК та інших підрозділів продовжуватиме розширюватися, як і масштаб подій, пов'язаних із цією активністю", — наголосив керівник ГУР МО України.

Нагадаємо, що дрон, що належить Службі безпеки України, скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селищі Снагость Курської області . Внаслідок атаки сім населених пунктів залишилися без електропостачання.

Також ми писали, що увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково

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