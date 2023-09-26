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СБУ устроила в Курской области блэкаут, — СМИ

26 сентября 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ устроила в Курской области блэкаут, — СМИ
Блэкаут в Курской области. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области.  В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.

 Сообщение об этом поступило от источников из "Бабеля" в СБУ. 

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"Дрон от спецслужб сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области, в результате чего семь населенных пунктов остались без электроснабжения", — говорят источники.

Источник в СБУ подчеркнул, что россияне должны осознавать последствия в случае продолжения атак на украинские энергетические объекты, обещая жесткий ответ на подобные действия, поскольку у Украины имеются необходимые ресурсы для такого ответа.

"По этой причине мы хотим, чтобы россияне испытали на себе, что такое "блэкаут", расписания отключений и необходимость поиска генераторов", — добавили источники.

Курская область
Блэкаут в Курской области. Фото: babel.ua
Курская область
Блэкаут в Курской области. Фото: babel.ua

Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе.

Также мы писали, что вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.

Добавим, 21 сентября в российской Туле раздались мощные взрывы. В результате чего в городе пропало электричество.

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