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Безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську

24 вересня 2023 11:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську
Дим після "прильоту" в Курську. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі. Сьогодні, 24 вересня, там росіяни відзначають День міста.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Старовойт звинуватив Україну в атаці на Курськ. За його словами, незначно постраждав дах.

"Співробітники оперативних служб виїхали на місце", — додав він.

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Допис Старовойта. Фото: скриншот

У мережі публікують відео з Курська.

Нагадаємо, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика.

Також ми писали, що 17 вересня, в Орловській області Росії внаслідок атаки дрона загорілась нафтобаза.

Додамо, 6 вересня, у Шебекіно Бєлгородської області сталася масштабна пожежа. Загоряння було на підприємстві ТОВ "Белсинтез", що займається виробництвом лакофарбової продукції.

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