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Беспилотник атаковал административное здание в Курске

24 сентября 2023 11:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Беспилотник атаковал административное здание в Курске
Дым после "прилета" в Курске. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. Сегодня, 24 сентября, там россияне отмечают День города.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Старовойт обвинил Украину в атаке на Курск. По его словам, незначительно пострадала крыша.

"Сотрудники оперативных служб выехали на место", — добавил он.

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Пост Старовойта. Фото: скриншот

В сети публикуют видео из Курска.

Напомним, 21 сентября, в российской Туле раздались мощные взрывы. В результате в городе пропало электричество.

Также мы писали, что 17 сентября, в Орловской области России в результате атаки дрона загорелась нефтебаза.

Добавим, 6 сентября, в Шебекино Белгородской области произошел масштабный пожар. Возгорание было на предприятии ООО "БелСинтез", занимающемся производством лакокрасочной продукции.

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