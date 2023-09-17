В Орловській області РФ палає нафтобаза: атака БпЛА
Рано-вранці у неділю, 17 вересня, в Орловській області Росії внаслідок атаки дрона загорілась нафтобаза.
Про це передає Telegram-канал російського пропагандистського ЗМІ Известия з посиланням на МНС країни-агресора.
Пожежа на нафтобазі РФ
В Орловській області після атаки БпЛА горить резервуарів із паливом, повідомляють місцеві жителі.
Згодом губернатор Орловської області написав:
"Друзі, повідомляю, що сьогодні приблизно о 3:50 на території міста Орла сталося падіння безпілотного літального апарату. Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі".
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, усі області почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.