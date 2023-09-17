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В Орловській області РФ палає нафтобаза: атака БпЛА

17 вересня 2023 05:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Орловській області РФ палає нафтобаза: атака БпЛА
В РФ палає нафтобаза. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Рано-вранці у неділю, 17 вересня, в Орловській області Росії внаслідок атаки дрона загорілась нафтобаза.

Про це передає Telegram-канал російського пропагандистського ЗМІ Известия з посиланням на МНС країни-агресора.

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В Орловській області після атаки БпЛА горить резервуарів із паливом, повідомляють місцеві жителі.

Згодом губернатор Орловської області написав:

"Друзі, повідомляю, що сьогодні приблизно о 3:50 на території міста Орла сталося падіння безпілотного літального апарату. Він упав на нежитловий об'єкт у Залізничному районі".

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, усі області почервоніли. Так, оголошено повітряну тривогу  через загрозу удару БпЛА та балістики. Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

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