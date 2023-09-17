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В Орловской области РФ горит нефтебаза: атака БпЛА

17 сентября 2023 05:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Орловской области РФ горит нефтебаза: атака БпЛА
В РФ горит нефтебаза. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ранним утром в воскресенье, 17 сентября, в Орловской области России в результате атаки дрона загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Telegram-канал российского пропагандистского СМИ Известия со ссылкой на МЧС страны-агрессора.

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В Орловской области после атаки БпЛА горит резервуаров с топливом, сообщают местные жители.

Впоследствии губернатор Орловской области написал:

"Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе".

Напомним, сегодня, 17 сентября, все области покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.

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