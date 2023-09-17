В Орловской области РФ горит нефтебаза: атака БпЛА

В РФ горит нефтебаза. Фото: скриншот

Ранним утром в воскресенье, 17 сентября, в Орловской области России в результате атаки дрона загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает Telegram-канал российского пропагандистского СМИ Известия со ссылкой на МЧС страны-агрессора.

Читайте также:

Пожар на нефтебазе РФ

В Орловской области после атаки БпЛА горит резервуаров с топливом, сообщают местные жители.

Впоследствии губернатор Орловской области написал:

"Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе".

Напомним, сегодня, 17 сентября, все области покраснели. Так, объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления.