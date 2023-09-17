Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Москві заявляють про атаку БпЛА: подробиці arrow

У Москві заявляють про атаку БпЛА: подробиці

17 вересня 2023 03:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Москві заявляють про атаку БпЛА: подробиці
Безпілотник у повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після другої ночі, сьогодні, 17 вересня, російська влада заявила про атаку дронів на Москву. У московських аеропортах запровадили план "Килим", кілька рейсів скасували та затримали.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Дронова атака на Москву

Московська влада заявивла про збиття дрона в міському окрузі Істра. Також мер Москви Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.

Заява Собяніна 17 вересня

У Міністерстві оборони РФ також підтвердили наліт на Москву. І традиційно звинуватили у цьому нальоті БпЛА Україну.

Нагадаємо, У 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком. Наразі є всі необхідні потужності для систематичної ліквідації військових кораблів РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз