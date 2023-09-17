У Москві заявляють про атаку БпЛА: подробиці
Після другої ночі, сьогодні, 17 вересня, російська влада заявила про атаку дронів на Москву. У московських аеропортах запровадили план "Килим", кілька рейсів скасували та затримали.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дронова атака на Москву
Московська влада заявивла про збиття дрона в міському окрузі Істра. Також мер Москви Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.
У Міністерстві оборони РФ також підтвердили наліт на Москву. І традиційно звинуватили у цьому нальоті БпЛА Україну.
Нагадаємо, У 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком. Наразі є всі необхідні потужності для систематичної ліквідації військових кораблів РФ.