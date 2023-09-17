В Москве заявляют об атаке БпЛА: подробности

Беспилотник в воздухе. Фото: Google

После двух ночи, сегодня, 17 сентября, российские власти заявили об атаке дронов на Москву. В московских аэропортах ввели план "Ковёр", несколько рейсов отменили и задержали.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Дроновая атака на Москву

Московские власти заявили о сбитии дрона в городском округе Истра. Также мер Москвы Собянин утверждает, что на месте падения обломков по предварительным данным нет разрушений и пострадавших.

В Министерстве обороны РФ также подтвердили налет на Москву. И традиционно обвинили в этом налете БпЛА Украину.

Напомним, в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Есть все необходимые мощности для систематической ликвидации военных кораблей РФ.