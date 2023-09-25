Дроны атаковали Курскую область: повреждено админздание

Дрон в руках человека. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Сегодня утром, 25 сентября, дроны атаковали Курскую область. Зафиксированы повреждения частных домов и крыши административного здания.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Атака на Курскую область

По словам Старовойта, в Центральном округе Курска есть повреждение нескольких частных домовладений и крыши административного здания. В результате атаки дронов выбиты стекла в многоквартирном доме. Губернатор Курской области утверждает, что сработала система ПВО. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

"Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме. Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества", — добавил Старовойт.

Пост Старовойта. Фото: скриншот

Напомним, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе. Вчера, 24 сентября, там россияне отмечали День города.

Также мы писали, что вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.

Добавим, 21 сентября, в российской Туле раздались мощные взрывы. В результате чего в городе пропало электричество.