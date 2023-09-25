Дрони атакували Курську область: пошкоджено адмінбудівлю
Сьогодні зранку, 25 вересня, дрони атакували Курську область. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та даху адміністративної будівлі.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Атака на Курську область
За словами Старовойта, у Центральному окрузі Курська є пошкодження декількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Внаслідок атаки дронів вибито шибки в багатоквартирному будинку. Губернатор Курської області стверджує, що спрацювала система ППО. Він наголосив, що постраждалих немає.
"Ще один безпілотник упав у Курському районі, вибито скло в приватному будинку. Усім надамо необхідну допомогу у відновленні житлового майна", — додав Старовойт.
Нагадаємо, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі. Вчора, 24 вересня, там росіяни відзначали День міста.
Також ми писали, що увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.
Додамо, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика.