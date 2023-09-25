Дрони атакували Курську область: пошкоджено адмінбудівлю

Дрон в руках людини. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Сьогодні зранку, 25 вересня, дрони атакували Курську область. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та даху адміністративної будівлі.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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За словами Старовойта, у Центральному окрузі Курська є пошкодження декількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Внаслідок атаки дронів вибито шибки в багатоквартирному будинку. Губернатор Курської області стверджує, що спрацювала система ППО. Він наголосив, що постраждалих немає.

"Ще один безпілотник упав у Курському районі, вибито скло в приватному будинку. Усім надамо необхідну допомогу у відновленні житлового майна", — додав Старовойт.

Допис Старовойта. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі. Вчора, 24 вересня, там росіяни відзначали День міста.

Також ми писали, що увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.

Додамо, 21 вересня, у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього у місті зникла електрика.