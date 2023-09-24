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Свято триває: у Курську безпілотники атакували нафтобазу

24 вересня 2023 15:28
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Валерія Пержун
редактор
Свято триває: у Курську безпілотники атакували нафтобазу
Кадри прильоту у Курську. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У неділю, 24 вересня у Курську, РФ в День міста лунають вибухи. Вже вдруге місто атакували безпілотники. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про атаку безпілотників у Курську

Раніше стало відомо про падіння дрона на дах адміністративно будівлі у Курську. Очільник регіону Роман Старовойт повідомив про незначне пошкодження покрівлі будівлі.

Роман Старовойт розповів ро наслідки атаки БпЛА
Скриншот повідомлення Романа Старовойта

Водночас мер міста Ігор Куцак заявив, що заходи до Дня міста відбудуться незважаючи на атаку. 

"Безпеку курян забезпечують понад тисяча осіб і 150 одиниць техніки: рятувальники, пожежники, медики, поліцейські, співробітники адміністрацій, добровольці та інші. Прошу вас дотримуватися правил поведінки в місцях проведення масових заходів та виконувати вимоги пожежної безпеки", — йдеться у повідомленні керівника Курська. 

Мер Курська заявив, що свято триматиме
Скриншот повідомлення мера Курська

При цьому телеканал РБК-Україна повідомив, що безпілотник атакував будівлю ФСБ. Джерела у ГУР повідомляють, що російська влада значно применшила наслідки удару — було пряме влучання. 

Приліт по нафтобазі у Курську

До того ж о 14:24 стало відомо про ще одну атаку дронів. Так, на офіційному Telegram-каналі області сповістили про роботу ППО. 

У Курську працює ППО
Скриншот повідомлення Курської адміністрації

Як повідомили джерела в ГУР Суспільному насправді вибухи — влучання по нафтопереробному заводу у Курську, розташованому поблизу аеродрому. Однак місцева влада взагалі заперечує факт про ще атаку. 

"Інформація, що розповсюджується в ряді телеграм-каналів про ще один збитий у Курську безпілотник, не відповідає дійсності", — заявила прессекретарка губернатора Курської області Анастасія Рубанова.

Влада Курська заперечує збиття дрона
Скриншот повідомлення прессекретарки

Нагадаємо, арніше стало відомо, що безпілотник атакував адміністративну будівлю в Курську.

Також ми писали, що в Санкт-Петербурзі палав торговий центр.

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