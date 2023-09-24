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Праздник продолжается: в Курске беспилотники атаковали нефтебазу

24 сентября 2023 15:28
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Праздник продолжается: в Курске беспилотники атаковали нефтебазу
Кадры прилета в Курск. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В воскресенье, 24 сентября в Курске, РФ в День города раздаются взрывы. Уже во второй раз город атаковали беспилотники.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Что известно об атаке беспилотников в Курске

Ранее стало известно о падении дрона на крышу административно здания в Курске. Глава региона Роман Старовойт сообщил о незначительном повреждении кровли здания.

Роман Старовойт рассказал о последствиях атаки БпЛА.
Скриншот сообщения Романа Старовойта

В то же время, мэр города Игорь Куцак заявил, что мероприятия ко Дню города состоятся несмотря на атаку.

"Безопасность курят обеспечивают более тысячи человек и 150 единиц техники: спасатели, пожарные, медики, полицейские, сотрудники администраций, добровольцы и другие. Прошу вас соблюдать правила поведения в местах проведения массовых мероприятий и выполнять требования пожарной безопасности", — говорится в сообщении руководителя Курска.

Мэр Курская заявил, что праздник будет держать
Скриншот сообщения мэра Курска

При этом телеканал РБК-Украина сообщил, что беспилотник атаковал здание ФСБ. Источники в ГУР сообщают, что российские власти значительно уменьшили последствия удара — было прямое попадание.

Прилет по нефтебазе в Курске

К тому же в 14:24 стало известно об еще одной атаке дронов. Так, на официальном Telegram-канале области известили работу ПВО.

В Курске работает ПВО
Скриншот сообщения Курской администрации

Как сообщили источники в ГУР Суспільному взрывы на самом деле — попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Курске, расположенном вблизи аэродрома. Однако местные власти вообще отрицают факт  атаки.

"Информация, распространяемая в ряде телеграмм-каналов о еще одном сбитом в Курске беспилотнике, не соответствует действительности", — заявила пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова.

Власть Курская отрицает сбитие дрона
Скриншот сообщения пресс-секретаря

Напомним, арнее стало известно, что беспилотник атаковал административное здание в Курске.

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