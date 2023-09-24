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Санкт-Петербург поринув у темряву: жителі міста чули вибухи

24 вересня 2023 23:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Санкт-Петербург поринув у темряву: жителі міста чули вибухи
Відключення світла у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.

Про це стало відомо із соцмереж.

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У повідомленні вказується, що поки що неясні причини того, що сталося, проте зазначається, що перед інцидентом люди чули звук вибуху, який місцеві охарактеризували як "бавовну".

Світло відсутнє на вулицях Першотравнева, Пушкінська, Валдайська, Вітебський проспект, а також в районі Шушари. У Московському районі міста світло відсутнє частково.

Через блекаут перестали працювати світлофори та багато магазинів. Співробітники аварійних служб повідомили мешканців про проведення ремонтних робіт, завершення яких очікується пізно вночі.

Повідомляється, що місцеві жителі помітили спалах у небі та чули бавовну, проте офіційної інформації з цього приводу поки що не надано.

Нагадаємо, що в Ростові-на-Дону в Росії місцеві жителі чули три потужні вибухи, після чого на одній із вулиць міста спалахнув автомобіль. Інцидент стався неподалік штабу Південного військового округу.

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