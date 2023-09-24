Санкт-Петербург погрузился в темноту: жители города слышали взрывы

Отключение света в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.

Об этом стало известно из соцсетей.

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В сообщении указывается, что пока неясны причины произошедшего, однако отмечается, что перед инцидентом люди слышали звук взрыва, который местные охарактеризовали как "хлопок".

Свет полностью отсутствует на улицах Первомайская, Пушкинская, Валдайская, Витебский проспект, а также в районе Шушары. В Московском районе города свет отсутствует частично.

Из-за блекаута перестали работать светофоры и многие магазины. Сотрудники аварийных служб сообщили жителям о проведении ремонтных работ, завершение которых ожидается поздно ночью.

Сообщается, что местные жители заметили вспышку в небе и слышали хлопок, однако официальной информации по этому поводу пока не предоставлено.

Напомним, что в Ростове-на-Дону в России местные жители слышали три мощных взрыва, после чего на одной из улиц города вспыхнул автомобиль. Инцидент произошел недалеко от штаба Южного военного округа.