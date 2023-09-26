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СБУ влаштувала на Курській області блекаут, — ЗМІ

26 вересня 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ влаштувала на Курській області блекаут, — ЗМІ
Блекаут в Курській області. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Дрон, що належить Службі безпеки України, скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селищі Снагость Курської області. Внаслідок атаки сім населених пунктів залишилися без електропостачання.

Повідомлення про це надійшло від джерел із "Бабеля" до СБУ.

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"Дрон від спецслужб скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селищі Снагость Курської області, внаслідок чого сім населених пунктів залишилися без електропостачання", — кажуть джерела.

Джерело в СБУ підкреслило, що росіяни повинні усвідомлювати наслідки у разі продовження атак на українські енергетичні об'єкти, обіцяючи жорстку відповідь на подібні дії, оскільки Україна має необхідні ресурси для такої відповіді.

"З цієї причини ми хочемо, щоб росіяни випробували на собі, що таке "блекаут", розклади відключень та необхідність пошуку генераторів", — додали джерела.

Курська область
Блекаут в Курській області. Фото: babel.ua
Курська область
Блекаут в Курській області. Фото: babel.ua

Нагадаємо, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, розташовану в Центральному окрузі. 

Також ми писали, що увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.

Додамо, 21 вересня у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого у місті зникла електрика.

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