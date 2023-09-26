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В Курской области партизаны ликвидировали несколько ФСБ-шников и военных, — Буданов

26 сентября 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Курской области партизаны ликвидировали несколько ФСБ-шников и военных, — Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: pravda.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов  рассказал, что партизаны продолжат проводить атаки на приграничные районы РФ.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Буданов сообщил, что бойцы Российского добровольческого корпуса, поддерживающие Украину против РФ, продолжат проводить налеты на приграничные районы России, и ожидается увеличение масштаба таких атак.

Также Буданов уточнил, что российская сторона сообщила о столкновении, в результате которого погибли несколько сотрудников ФСБ, пограничников и военных. 

"Это действительно произошло, хотя масштабы этой операции были не настолько крупными", — отметил Кирилл Буданов. 

Он также предположил, что в ближайшее время действия российских добровольцев могут усилиться.

"Активность РДК и других подразделений будет продолжать расширяться, как и масштаб событий, связанных с этой активностью", — подчеркнул руководитель ГУР МО Украины.

Напомним, что дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области.  В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.

Также мы писали, что вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково

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