В Курской области партизаны ликвидировали несколько ФСБ-шников и военных, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: pravda.com.ua

В ходе боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что партизаны продолжат проводить атаки на приграничные районы РФ.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Буданов сообщил, что бойцы Российского добровольческого корпуса, поддерживающие Украину против РФ, продолжат проводить налеты на приграничные районы России, и ожидается увеличение масштаба таких атак.

Также Буданов уточнил, что российская сторона сообщила о столкновении, в результате которого погибли несколько сотрудников ФСБ, пограничников и военных.

"Это действительно произошло, хотя масштабы этой операции были не настолько крупными", — отметил Кирилл Буданов.

Он также предположил, что в ближайшее время действия российских добровольцев могут усилиться.

"Активность РДК и других подразделений будет продолжать расширяться, как и масштаб событий, связанных с этой активностью", — подчеркнул руководитель ГУР МО Украины.

Напомним, что дрон, принадлежащий Службе безопасности Украины, сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в поселке Снагость Курской области. В результате атаки семь населенных пунктов остались без электроснабжения.

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