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Буданов встретился с британским экспертом по вопросам России: говорили о Крыме

28 сентября 2023 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Буданов встретился с британским экспертом по вопросам России: говорили о Крыме
Кирилл Буданов и Джейд МакГлинн. Фото: ГУР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов провел очередную рабочую встречу. На этот раз он встретился с британским экспертом по России Джейд МакГлинн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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В сообщении говорится, что во время встречи с госпожой МакГлинн, которая активно участвует в работе Крымской платформы, главным предметом дискуссий было предметное обсуждение путей освобождения украинского полуострова от российских оккупантов.

Других деталей разговора в силовом ведомстве не указали. 

Кирилл Буданов и Джейд МакГлинн. Источник: ГУР

Отметим, что Джейд МакГлинн — директор отдела исследований британской компании The Henry Jackson Society, эксперт по вопросам России и недавно — член Крымской платформы.

Напомним, что недавно Кирилл Буданов заявил об уничтожении на территории Курской области России нескольких российских военных и отряда ФСБ. Также он сообщил, какую роль в войне с Россией сыграют американские танки Abrams M1.

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