Буданов встретился с британским экспертом по вопросам России: говорили о Крыме
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов провел очередную рабочую встречу. На этот раз он встретился с британским экспертом по России Джейд МакГлинн.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
О чем говорили
В сообщении говорится, что во время встречи с госпожой МакГлинн, которая активно участвует в работе Крымской платформы, главным предметом дискуссий было предметное обсуждение путей освобождения украинского полуострова от российских оккупантов.
Других деталей разговора в силовом ведомстве не указали.
Отметим, что Джейд МакГлинн — директор отдела исследований британской компании The Henry Jackson Society, эксперт по вопросам России и недавно — член Крымской платформы.
Напомним, что недавно Кирилл Буданов заявил об уничтожении на территории Курской области России нескольких российских военных и отряда ФСБ. Также он сообщил, какую роль в войне с Россией сыграют американские танки Abrams M1.