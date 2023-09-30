Своими действиями Украина демонстрирует свою цель — вернуть Крым, — Bloomberg

Удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, 22 сентября 2023 года. Фото: скриншот

В последнее время Украина усилила ракетные и беспилотные атаки на незаконно оккупированный Россией Крым. Все это часть большой стратегии Киева.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Цель Киева — вернуть Крым

В издании отмечают, что после ликвидации передовых систем противовоздушной обороны, защищавших полуостров, Украина применила крылатые ракеты и беспилотники для уничтожения кораблей и штаба Черноморского флота России и отразила буровые платформы, которые использовались для радиолокационной деятельности.

"Усиление атак подчеркивает прогресс Украины в постепенном ухудшении военных усилий России — и является напоминанием о более широкой стратегической цели находящейся в войне страны — вернуть Черноморский полуостров, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году", — пишут обозреватели издания.

В то же время, один из собеседников агентства считает, что вряд ли в этом году Украина сможет вернуть Крым. Но атаки по полуострову помогают в контрнаступлении.

Напомним, около 9 вечера 29 сентября россияне совершили запуск нескольких групп БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым). Воздушная тревога в Украине не объявлена.