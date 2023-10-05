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В ГУР рассказали детали спецоперации "Артана" в Крыму

5 октября 2023 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР рассказали детали спецоперации "Артана" в Крыму
Разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами.

Об этом сообщает ГУР МО.

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Спецоперация подразделения "Артан"

Украинские разведчики нанесли российским захватчикам значительные потери.

В ГУР МО рассказали, что на пути ухода после выполнения боевого задания в Крыму бойцы "Артана" провели бой на море. Враг попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь со временем. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчикам о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", — подчеркнул командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Напомним, известно, что 22 августа этого года вблизи острова Змеиный в Черном море состоялся бой между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом. Операцию проводило специальное подразделение ГУР МО "Артан".

Также мы писали, что спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны десантировались на территорию Крыма. Бойцы нанесли удар по войскам оккупантов на полуострове.

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