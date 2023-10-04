З'явилося вражаюче відео десантування спецпризначенців ГУР на територію окупованого Криму

Бійці ГУР рухаються в бік Криму. Фото: Скриншот

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму. Бійці завдлаи удару по військах окупантів на півострові.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

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"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!", — написали розвідники.

У опублікованому ними відео видно, що висадка в Крим здійснювалася на човнах.

"ГУР МО здійснило чергову висадку в Крим, Крим буде українським, або безлюдним", — сказав один із бійців на відео.

Нагадаємо, що раніше у ГРУ пригрозили вбити Максима Кузьмінова через його "зраду" за наказом керівника відомства Ігоря Костюкова.

А раніше ГУР атакувала стоянку російських гвинтокрилів у Сочі: дим від знищених машин було помічено в Адлері. Наразі встановлюють остаточну кількість знищених повітряних машин.