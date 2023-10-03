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У російській розвідці погрожують ліквідувати пілота, який передав Україні Мі-8

3 жовтня 2023 13:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У російській розвідці погрожують ліквідувати пілота, який передав Україні Мі-8
Російський пілот Максим Кузьмінов. Фото: Ukrinform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська розвідка заявила, що має наказ щодо ліквідації льотчика Максима Кузьмінова. Як відомо, в серпні 2023 року він перегнав до України ворожий вертоліт Мі-8.  

Про це повідомляється в сюжеті пропагандистського телеканалу "Россия 1".

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Що кажуть російські розвідники

У сюжеті можна побачити людей у формі, які начебто є офіцерами ГРУ. Вони зазначили, що мають відповідний наказ та кажуть, що ліквідація Кузьмінова — це "питання часу".

Погрози від окупантів

"До суду не повернеться, думаю, не доживе", — наголосив росіянин.

В ГРУ кажуть, що пілот є "зрадником" та запевняють, що його начебто буде покарано за всією суворістю закону РФ "за зраду своїх братів".

"Звісно знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", — сказали загарбники.

Нагадаємо, російський пілот і командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевіз повітряне судно до України під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, по вертольоту було відкрито вогонь під час того, як він перетнув кордон.

Також ми писали про те, що 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Українська розвідка закликає росіян наслідувати приклад цього хлопця.

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