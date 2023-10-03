В российской разведке угрожают ликвидировать пилота, передавшего Украине Ми-8

Российский пилот Максим Кузьминов. Фото: Ukrinform

Российская разведка заявила, что имеет приказ по ликвидации летчика Максима Кузьминова. Как известно, в августе 2023 года он перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8.

Об этом сообщается в сюжете пропагандистского телеканала "Россия 1".

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В сюжете можно увидеть людей в форме, якобы являющихся офицерами ГРУ. Они отметили, что у них есть соответствующий приказ и говорят, что ликвидация Кузьминова — это "вопрос времени".

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"В суд не вернется, думаю, не доживет", — подчеркнул россиянин.

В ГРУ говорят, что пилот является "изменником" и уверяют, что он якобы будет наказан по всей строгости закона РФ "за измену своих братьев".

"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", — сказали захватчики.

Напомним, российский пилот и командир вертолета Ми-8 Максим Кузьминов, перевозивший воздушное судно в Украину во время спецоперации ГУР, рассказал, что произошло с другими пилотами. По его словам, по вертолету был открыт огонь во время пересечения границы.

Также мы писали о том, что 28-летний Максим Кузьминов получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте. Украинская разведка призывает россиян последовать примеру этого парня.