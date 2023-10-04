Появилось впечатляющее видео десантирования спецназовцев ГУР на территорию оккупированного Крыма

Бойцы ГУР двигаются в сторону Крыма. Фото: Скриншот

Спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны десантировались на территорию Крыма. Бойцы нанесли удар по войскам окупантов на полуострове.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

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"Спецназначенцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огненное поражение московским оккупантам! Крым будет украинским!", — написали разведчики.

В опубликованном ими видео видно, что высадка в Крым производилась на лодках.

"ГУР МО осуществило очередную высадку в Крым, Крым будет украинским или безлюдным", — сказал один из бойцов на видео.

Напомним, что ранее в ГРУ пригрозили убить Максима Кузьминова из-за его "измены" по приказу руководителя ведомства Игоря Костюкова.

А ранее ГУР атаковала стоянку российских вертолётов в Сочи: дым от уничтоженных машин был замечен в Адлере. В настоящее время устанавливается окончательное количество уничтоженных воздушных машин.