ГУР атакувало стоянку вертольотів РФ у Сочі, — ЗМІ
Сьогодні, 1 жовтня, українські безпілотники атакували Cочі. Вони влучили в стоянку вертольотів російських окупантів.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МО.
Атака на Сочі
Внаслідок атаки є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в Сочі.
За інформацією ЗМІ, атаку здійснило ГУР МО.
Нагадаємо, безпілотники атакували російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їх імовірних мішеней був авіаційний завод.
Також ми писали, що у Курську зафіксували влучання в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ. У РФ цю інформацію не поширюють.
Додамо, увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.