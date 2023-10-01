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ГУР атакувало стоянку вертольотів РФ у Сочі, — ЗМІ

1 жовтня 2023 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ГУР атакувало стоянку вертольотів РФ у Сочі, — ЗМІ
Вибух у Сочі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 жовтня, українські безпілотники атакували Cочі. Вони влучили в стоянку вертольотів російських окупантів.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР МО.

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Внаслідок атаки є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в Сочі.

За інформацією ЗМІ, атаку здійснило ГУР МО.

Нагадаємо, безпілотники атакували російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їх імовірних мішеней був авіаційний завод.

Також ми писали, що у Курську зафіксували влучання в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ. У РФ цю інформацію не поширюють.

Додамо, увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.

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