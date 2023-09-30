У Бєлгороді гучно: росіяни заявляють про збиття повітряних цілей
У РФ вночі 30 вересня гучно. Непереливки Бєлгороду та області. Там повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Вибухи у Бєлгороді та області 30 вересня
Над російським Бєлгородом та областю сьогодні вночі, 30 вересня працювали сили протиповітряної оборони.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram написав, що спрацювала ППО. Начебто повітряні цілі збили ще на підльоту до міста.
"ППО припинила "теракт київського режиму" і збила над Бєлгородською областю дев'ять снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган", — написав він.
Нагадаємо, 30 вересня стався вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною. За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.