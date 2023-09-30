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У Бєлгороді гучно: росіяни заявляють про збиття повітряних цілей

30 вересня 2023 05:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Бєлгороді гучно: росіяни заявляють про збиття повітряних цілей
У Бєлгороді гучно: росіяни заявляють про збиття повітряних цілей
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У РФ  вночі 30 вересня гучно. Непереливки Бєлгороду та області. Там повідомляють про нібито збиття повітряних цілей.

Про це пишуть російські ЗМІ. 

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Вибухи у Бєлгороді та області 30 вересня

Над російським Бєлгородом та областю сьогодні вночі, 30 вересня працювали сили протиповітряної оборони. 

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram написав, що спрацювала ППО. Начебто повітряні цілі збили ще на підльоту до міста.

 "ППО припинила "теракт київського режиму" і збила над Бєлгородською областю дев'ять снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган", — написав він.

Вибухи в РФ

Нагадаємо, 30 вересня стався вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною. За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

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