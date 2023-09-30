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В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей

30 сентября 2023 05:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей
В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В РФ ночью 30 сентября громко. Несладко в Белгороде и области. Там сообщают о якобы сбитии воздушных целей.

Об этом пишут российские СМИ.

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Над российским Белгородом и областью сегодня ночью, 30 сентября, работали силы противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram написал, что сработало ПВО. Вроде бы воздушные цели сбили еще на подлете в город.

" ПВО прекратила "теракт киевского режима" и сбила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", - написал он.

Взрывы в РФ

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