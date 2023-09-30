В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей
30 сентября 2023 05:49
В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей
В РФ ночью 30 сентября громко. Несладко в Белгороде и области. Там сообщают о якобы сбитии воздушных целей.
Об этом пишут российские СМИ.
Читайте также:
Взрывы в Белгороде и области 30 сентября
Над российским Белгородом и областью сегодня ночью, 30 сентября, работали силы противовоздушной обороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram написал, что сработало ПВО. Вроде бы воздушные цели сбили еще на подлете в город.
" ПВО прекратила "теракт киевского режима" и сбила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", - написал он.
Новость дополняется.