В Белгороде громко: россияне заявляют о сбитии воздушных целей

В РФ ночью 30 сентября громко. Несладко в Белгороде и области. Там сообщают о якобы сбитии воздушных целей.

Об этом пишут российские СМИ.

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Над российским Белгородом и областью сегодня ночью, 30 сентября, работали силы противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram написал, что сработало ПВО. Вроде бы воздушные цели сбили еще на подлете в город.

" ПВО прекратила "теракт киевского режима" и сбила над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", - написал он.

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