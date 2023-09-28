Легіон "Свобода Росії" вступив у бій в Бєлгородській області: що відомо
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що на території Бєлгородської області РФ триває бій добровольців із російськими окупантами.
Інформацію опублікували в телеграм-каналі "Легіон "Свобода Росії".
"Працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште конашенкову. Продовжуємо зачистку нашої домівки від путінської погані", — йдеться у повідомлені.
Що відомо про формування
Легіон "Свобода Росії" був заснований 11 березня 2022 року, його основу складають колишні російські військові та добровольці.
У маніфесті, опублікованого минулого квітня, йшлося, що легіон від імені вільних громадян рф "взяв на себе відповідальність і почав боротьбу за нову Росію". Легіон також закликав російських військових припинити вбивати мирне населення України та приєднатись до них.
У РФ вважають, що легіон — терористична організація (це рішення суду), нібито створена в Україні "для підриву основ конституційного ладу, повалення влади в країні, у тому числі шляхом здійснення терористичних актів, що загрожує безпеці суспільства і держави".
До слова нагадаємо, що в травні цього року нардеп Тищенко збирався їхати до Бєлгорода. Він заявляв, що нібито отримав багато звернень від "мешканців Бєлгородської народної республіки" з проханням захистити їх від окупантів.