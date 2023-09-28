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Легион "Свобода России" вступил в бой в Белгородской области: что известно

28 сентября 2023 14:40
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Легион "Свобода России" вступил в бой в Белгородской области: что известно
Бойцы легиона. Фото: https://www.ukrinform.ua
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

В легионе "Свобода России" заявили, что на территории Белгородской области РФ продолжается бой добровольцев с российскими оккупантами .

Информацию опубликовали в телеграмм-канале "Легион "Свобода России".

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"Работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны" , — говорится в сообщении.

Что известно о формировании

Легион "Свобода России" был основан 11 марта 2022 г., его основу составляют бывшие российские военные и добровольцы.

В манифесте, опубликованном прошлого апреля, говорилось, что легион от имени свободных граждан России "взял на себя ответственность и начал борьбу за новую Россию". Легион также призвал русских военных прекратить убивать мирное население Украины и присоединиться к ним.

В РФ считают, что легион — террористическая организация (это решение суда), якобы созданная в Украине "для подрыва основ конституционного строя, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, угрожающих безопасности общества и государства".

Напомним, что в мае этого года нардеп Тищенко собирался ехать в Белгород . Он заявлял, что якобы получил много обращений от "жителей Белгородской народной республики" с просьбой оградить их от оккупантов.

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