Вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Фото: скриншот

Вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною. За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

Про це повідомляють російйські ЗМІ.

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Вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області.

"Про причини та постраждалих наразі невідомо, офіційної інформації немає", — пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.

Найчастіше "бавовнило" в Брянській, Бєлгородській та Курській областях РФ, а також на півострові. А от удари в ніч на 30 серпня по шести російських регіонах стали наймасштабнішими в 2023 році.