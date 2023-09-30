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Вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області

30 вересня 2023 00:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області
Вибух на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області. Воно знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною. За словами місцевих мешканців, в окрузі повністю зникло світло.

Про це повідомляють російйські ЗМІ.

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Вибух стався на електропідстанції у місті Погар Брянської області.

"Про причини та постраждалих наразі невідомо, офіційної інформації немає",  — пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим 190 разів. Майже всі рази Москва звинувачувала у всьому Україну.

Найчастіше "бавовнило" в Брянській, Бєлгородській та Курській областях РФ, а також на півострові. А от удари в ніч на 30 серпня по шести російських регіонах стали наймасштабнішими в 2023 році.

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