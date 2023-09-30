Взрыв на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Фото: скриншот

Взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Украиной. По словам местных жителей, в округе полностью пропал свет.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрыв произошел на электроподстанции в городе Погар Брянской области

"О причинах и пострадавших неизвестно, официальной информации нет", — сообщают росийские СМИ.

Напомним, через год дроны атаковали Россию и временно оккупированный Крым 190 раз. Почти все разы Москва винила во всей Украине.

Чаще всего "хлопало" в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на полуострове. А вот удары в ночь на 30 августа по шести российским регионам стали самыми масштабными в 2023 году.