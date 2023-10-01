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ГУР атаковало стоянку вертолетов РФ в Сочи, — СМИ

1 октября 2023 16:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГУР атаковало стоянку вертолетов РФ в Сочи, — СМИ
Взрыв в Сочи. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 октября, украинские беспилотники атаковали Cочи. Они попали в стоянку вертолетов российских оккупантов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР МО.

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В результате атаки есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в Сочи.

По информации СМИ, атаку совершило ГУР МО.

Напомним, беспилотники атаковали российский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их вероятных мишеней был авиационный завод.

Также мы писали, что в Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.

Добавим, вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково. 

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