ГУР атаковало стоянку вертолетов РФ в Сочи, — СМИ
Сегодня, 1 октября, украинские беспилотники атаковали Cочи. Они попали в стоянку вертолетов российских оккупантов.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ГУР МО.
Атака на Сочи
В результате атаки есть попадание по стоянке российских вертолетов в районе Адлера в Сочи.
По информации СМИ, атаку совершило ГУР МО.
Напомним, беспилотники атаковали российский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их вероятных мишеней был авиационный завод.
Также мы писали, что в Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.
Добавим, вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.