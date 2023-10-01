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Дрони атакують авіаційний завод у російському Смоленську

1 жовтня 2023 10:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Дрони атакують авіаційний завод у російському Смоленську
Безпілотник атакує Смоленськ. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Безпілотники атакують російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їх імовірних мішеней є авіаційний завод.

Про це повідомляє канал Ми-Україна.

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Невідомі дрони літали над російським Смоленськом. Губернатор області заявив, що безпілотники намагались вдарити по авіаційному заводу у Смоленську.

Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї РФ. У мережі пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.

Раніше ми розповідали, що у Курську зафіксували влучання в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ. У РФ цю інформацію не поширюють.

Додамо, увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.

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