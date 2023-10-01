Дрони атакують авіаційний завод у російському Смоленську
Безпілотники атакують російський Смоленськ та Краснодарський край. Однією з їх імовірних мішеней є авіаційний завод.
Про це повідомляє канал Ми-Україна.
Безпілотники атакують РФ
Невідомі дрони літали над російським Смоленськом. Губернатор області заявив, що безпілотники намагались вдарити по авіаційному заводу у Смоленську.
Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї РФ. У мережі пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.
Раніше ми розповідали, що у Курську зафіксували влучання в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ. У РФ цю інформацію не поширюють.
Додамо, увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.