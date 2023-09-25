У Курську зафіксували "прильот" в будівлю МВС, — ЗМІ

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: google.com

У Курську зафіксували влучання в будівлю російського Міністерства внутрішніх справ. У РФ цю інформацію не поширюють.

Про це повідомляє джерело "Бабеля" в ГУР.

Читайте також:

"Прильот" у Курську

"Джерело "Бабеля" в ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС в Курську", — йдеться у повідомленні.

Допис "Бабеля". Фото: скриншот

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 25 вересня, дрони атакували Курську область. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та даху адміністративної будівлі.

Також ми писали, що вчора, 24 вересня, у Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю, яка розташована в Центральному окрузі.

Додамо, увечері 24 вересня у Санкт-Петербурзі відбувся блекаут. Повідомлення про відключення електрики надійшли від місцевих мешканців деяких вулиць міста, а також з аеропорту Пулково.