В Курске зафиксировали "прилет" в здание МВД, — СМИ

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

В Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.

Об этом сообщает источник "Бабеля" в ГУР.

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"Источник "Бабеля" в ГУР сообщил о попадании в здание российского МВД в Курске", — говорится в сообщении.

Пост "Бабеля". Фото: скриншот

Информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром, 25 сентября, дроны атаковали Курскую область. Зафиксированы повреждения частных домов и крыши административного здания.

Также мы писали, что вчера, 24 сентября, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе.

Добавим, вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.