В Курске зафиксировали "прилет" в здание МВД, — СМИ
В Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.
Об этом сообщает источник "Бабеля" в ГУР.
"Прилет" в Курске
"Источник "Бабеля" в ГУР сообщил о попадании в здание российского МВД в Курске", — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, сегодня утром, 25 сентября, дроны атаковали Курскую область. Зафиксированы повреждения частных домов и крыши административного здания.
Также мы писали, что вчера, 24 сентября, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе.
Добавим, вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.