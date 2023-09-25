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В Курске зафиксировали "прилет" в здание МВД, — СМИ

25 сентября 2023 08:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Курске зафиксировали "прилет" в здание МВД, — СМИ
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.

Об этом сообщает источник "Бабеля" в ГУР.

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"Источник "Бабеля" в ГУР сообщил о попадании в здание российского МВД в Курске", — говорится в сообщении.

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Пост "Бабеля". Фото: скриншот

Информации о пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром, 25 сентября, дроны атаковали Курскую область. Зафиксированы повреждения частных домов и крыши административного здания.

Также мы писали, что вчера, 24 сентября, в Курске беспилотник атаковал административное здание, расположенное в Центральном округе.

Добавим, вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге произошел блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.

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