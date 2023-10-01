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Дроны атакуют авиационный завод в российском Смоленске

1 октября 2023 10:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дроны атакуют авиационный завод в российском Смоленске
Беспилотник атакует Смоленск. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Беспилотники атакуют руссийский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их вероятных мишеней является авиационный завод.

Об этом сообщает канал Мы-Украина.

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Неизвестные дроны летали над русским Смоленском. Губернатор области заявил, что беспилотники пытались ударить по авиационному заводу в Смоленске.

Также дроны были замечены в Сочи в Краснодарском крае РФ. В сети пишут, что дрон или его обломки упали в районе аэропорта, после чего там был замечен дым. Россияне заявляют, что в аэропорту Сочи задерживают 14 рейсов.

Ранее мы говорили, что в Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.

Вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.

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