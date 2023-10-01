Дроны атакуют авиационный завод в российском Смоленске
Беспилотники атакуют руссийский Смоленск и Краснодарский край. Одной из их вероятных мишеней является авиационный завод.
Об этом сообщает канал Мы-Украина.
Беспилотники атакуют РФ
Неизвестные дроны летали над русским Смоленском. Губернатор области заявил, что беспилотники пытались ударить по авиационному заводу в Смоленске.
Также дроны были замечены в Сочи в Краснодарском крае РФ. В сети пишут, что дрон или его обломки упали в районе аэропорта, после чего там был замечен дым. Россияне заявляют, что в аэропорту Сочи задерживают 14 рейсов.
Ранее мы говорили, что в Курске зафиксировали попадание в здание российского Министерства внутренних дел. В РФ эту информацию не распространяют.
Вечером 24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся блекаут. Сообщения об отключении электричества поступили от местных жителей некоторых улиц города, а также из аэропорта Пулково.