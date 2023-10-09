ГУР трижды пыталось уволить Энергодар и ЗАЭС: Буданов рассказал о причинах неудачи

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что спецназовцы пытались трижды деоккупировать Энергодар и Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, несмотря на неудачу, украинские бойцы получили важные умения.

Об этом сообщает NV .

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Буданов о попытках уволить Энергодар и ЗАЭС

Буданов отметил, что в августе 2022 г. состоялась первая попытка. Украинский спецназ на лодках пересек тогда еще полноводное Каховское водохранилище близ Энергодара.

По словам командира спецподразделения ГУР с позывным "Шаман", операция направлялась на создание плацдарма на левом берегу для дальнейшего увольнения Энергодара и ЗАЭС. Однако бойцы не сумели закрепиться там.

Во время третьей попытки россияне пододвинули танки к самому берегу, что помешало украинским военным там высадиться.

Буданов добавил, что в результате неудачной операции бойцы получили важные навыки, которые применили при десантировании на левый берег Днепра в Херсонской области и в Крыму. По его словам, из-за этих попыток россияне не рискнули присоединить ЗАЭС к своей энергосистеме.

Напомним, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, что сначала нужно сделать для деоккупации Крыма. По его словам, после этих действий можно браться за увольнение Донбасса.

Также мы писали, что в ГУР рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан" , которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими оккупантами.