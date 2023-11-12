Українські десантники нищать окупантів — Сирський показав ефектне відео
12 листопада 2023 04:02
Українські військові нищать ворога. Фото: Вечірній Київ
Українські військові продовжують нищити ворога. Цього разу відзначилися десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади.
Про це у Мережі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
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Збройні сили України продовжують завдавати удару ворогу. Зокрема, це видно з опублікованих кадрів.
"Десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади невтомно працюють, та знищують окупантів усіма наявними засобами", — написав він.
Додамо, триває 626 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — б'ють по ворогу.
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