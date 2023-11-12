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Українські десантники нищать окупантів — Сирський показав ефектне відео

12 листопада 2023 04:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українські десантники нищать окупантів — Сирський показав ефектне відео
Українські військові нищать ворога. Фото: Вечірній Київ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українські військові продовжують нищити ворога. Цього разу відзначилися десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади.

Про це у Мережі повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Десантники 77-ї окремої аеромобільної бригади невтомно працюють, та знищують окупантів усіма наявними засобами", — написав він.

Додамо, триває 626 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — б'ють по ворогу.

 

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