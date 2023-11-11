У Генштабі розповіли про останні атаки РФ та удари ЗСУ по ворогу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 626 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли, а бійці ЗСУ — б'ють по ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські атаки

У Генштабі розповіли, що протягом цієї доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційних ударів, а також здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах.

Ворог пошкодив приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті

Окупанти вели безуспішні штурмові дії на таких напрямках:

Куп’янський;

Лиманський;

Бахмутський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Запорізький.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи України на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Сили та засоби ППО знищили одну ворожу керовану ракету С-400.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох артилерійських засобах, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох засобах протиповітряної оборони противника", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Основні зіткнення відбуваються в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Сєвєрне і Тоненьке, де російські війська активно намагаються наступати, особливо в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу.

Також ми писали, що вчора, 10 листопада, був рівно місяць, як російські окупанти почали активно штурмувати Авдіївку Донецької області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи України за цей час.