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В Генштабе рассказали о последних атаках РФ и ударах ВСУ по врагу

11 ноября 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали о последних атаках РФ и ударах ВСУ по врагу
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Продолжаются 626 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — бьют по врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские атаки

В Генштабе рассказали, что в течение этих суток произошло 71 боевое столкновение. В общей сложности российские оккупанты нанесли один ракетный и 41 авиационных ударов, а также совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктов.

Враг повредил частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте

Оккупанты вели безуспешные штурмовые действия на таких направлениях:

  • Купянский;
  • Лиманский;
  • Бахмутский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Запорожский.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский военный запускает дрон
Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Успехи Украины на фронте

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Силы и средства ПВО уничтожили одну вражескую управляемую ракету С-400.

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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум артиллерийским средствам, шести районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух средствах противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные столкновения происходят в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое, где российские войска активно пытаются наступать, особенно в направлении Авдеевского коксохимического завода.

Также мы писали, что вчера, 10 ноября, был ровно месяц, как российские оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах Украины за это время.

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