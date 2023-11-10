Українські пілоти вже навчаються на F-16 у повітрі, — Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: ТСН

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 відбувається так, як і планувалось. За його словами, деякі пілоти вже тренуються в небі.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, партнери України не розголошують деталей процесу проходження навчання, тому і є так мало інформації щодо цього.

"Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 у повітрі безпосередньо. Не усі, звичайно. Окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все відбувається згідно з планом. Наше завдання — дочекатися, тримати країну, тримати наше небо тут, всередині", — наголосив він.

Базування F-16 в Україні

Ігнат додав, що Україна робить своє "домашнє завдання" для того, аби прийняти F-16 на аеродромах України.

"Льотчики навчаються. Процес йде так, як було заплановано", — сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше на ефір до Новини.LIVE завітав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками про те, як триває підготовка до нових зимових атак, що будуть атакувати ПКС РФ та коли F-16 встануть на охорону українського неба.