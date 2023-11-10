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Украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе, — Игнат

10 ноября 2023 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе, — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: ТСН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на F-16 проходит так, как и планировалось. По его словам, некоторые пилоты уже тренируются в небе.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, партнеры Украины не разглашают деталей процесса прохождения обучения, поэтому и так мало информации сейчас относительно этого.

"Но то, что пилоты уже учатся на F-16 в воздухе напрямую. Не все, конечно. Отдельные пилоты уже проходят подготовку в небе с инструктором на боевых самолетах. Поэтому все идет по плану. Наша задача — дождаться, держать страну, держать наше небо здесь, внутри", — подчеркнул он.

Базирование F-16 в Украине

Игнат добавил, что Украина делает свою "домашнюю задачу" для того, чтобы принять F-16 на аэродромах Украины.

"Летчики учатся. Процесс идет так, как было запланировано", — сказал спикер Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, ранее эфир Новини.LIVE посетил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, как идет подготовка к новым зимним атакам, что будут атаковать ПКС РФ и когда F-16 встанут на охрану украинского неба.

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