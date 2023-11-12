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Украинские десантники уничтожают оккупантов — Сырский показал эффектное видео

12 ноября 2023 04:02
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинские десантники уничтожают оккупантов — Сырский показал эффектное видео
Украинские военные уничтожают врага. Фото: Вечерний Киев
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские военные продолжают уничтожать врага. В этот раз отличились десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Об этом в Сети сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удар врагу. В частности, это видно из опубликованных кадров.

"Десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады без устали работают, и уничтожают оккупантов всеми имеющимися средствами ", — написал он.

Добавим, продолжаются 626 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы, а бойцы ВСУ — бьют по врагу.

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