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СБУ показала эпичные кадры уничтожения российской техники — видео

17 ноября 2023 18:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СБУ показала эпичные кадры уничтожения российской техники — видео
Уничтожение украинским дроном российской САУ "Гиацинт". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.

Кадры своей работы показали в Центре спецопераций СБУ "Альфа", сообщает пресс-служба СБУ .

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На опубликованном видео украинские защитники уничтожили:

  • САУ "Гиацинт";
  • танк Т-72;
  • БМП-1;
  • радиоантенну,
  • два танка Т-80;
  • бронетранспортер БТР-80;
  • бронетранспортер БТР-82;
  • вездеход МТЛБ,
  • грузовик с личным составом ВС РФ;
  • САУ "Пион".

"Очередная порция прекрасных примеров того, что кафиры на нашей земле и дальше будут гибнуть на поле боя, а их техника — гореть!", — иронизируют в ведомстве.

Напомним, что ранее ВСУ показали, как эффектно уничтожают кафиров ночью. Зато командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили три российских БМП-2.

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