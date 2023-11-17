СБУ показала эпичные кадры уничтожения российской техники — видео
Ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.
Кадры своей работы показали в Центре спецопераций СБУ "Альфа", сообщает пресс-служба СБУ .
Уничтожение российской техники
На опубликованном видео украинские защитники уничтожили:
- САУ "Гиацинт";
- танк Т-72;
- БМП-1;
- радиоантенну,
- два танка Т-80;
- бронетранспортер БТР-80;
- бронетранспортер БТР-82;
- вездеход МТЛБ,
- грузовик с личным составом ВС РФ;
- САУ "Пион".
"Очередная порция прекрасных примеров того, что кафиры на нашей земле и дальше будут гибнуть на поле боя, а их техника — гореть!", — иронизируют в ведомстве.
Напомним, что ранее ВСУ показали, как эффектно уничтожают кафиров ночью. Зато командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили три российских БМП-2.
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