СБУ показала эпичные кадры уничтожения российской техники — видео

Уничтожение украинским дроном российской САУ "Гиацинт". Фото: скриншот

Ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.

Кадры своей работы показали в Центре спецопераций СБУ "Альфа", сообщает пресс-служба СБУ .

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На опубликованном видео украинские защитники уничтожили:

САУ "Гиацинт";

танк Т-72;

БМП-1;

радиоантенну,

два танка Т-80;

бронетранспортер БТР-80;

бронетранспортер БТР-82;

вездеход МТЛБ,

грузовик с личным составом ВС РФ;

САУ "Пион".

"Очередная порция прекрасных примеров того, что кафиры на нашей земле и дальше будут гибнуть на поле боя, а их техника — гореть!", — иронизируют в ведомстве.

Напомним, что ранее ВСУ показали, как эффектно уничтожают кафиров ночью. Зато командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожили три российских БМП-2.