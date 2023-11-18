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В Генштабе рассказали о потерях оккупантов за минувшие сутки

18 ноября 2023 08:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали о потерях оккупантов за минувшие сутки
Украинские военные наносят удар по оккупантам. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 633 сутки полномасштабной войны России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по врагу на фронте. Армия РФ остается без личного состава и важной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два — по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Украинские военные на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и склад боеприпасов врага.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

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Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

К тому же украинские военные ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 18 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли:

  • личного состава — около 317 380 (+620) человек;
  • танков — 5 422 (+7) единицы;
  • боевых бронированных машин — 10 141 (+9) единица;
  • артиллерийских систем — 7 726 (+14) единиц;
  • РСЗО — 896 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 586 (+1) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 726 (+17) единиц;
  • крылатых ракет — 1 563 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 091 (+14) единица;
  • специальной техники — 1 090 (+4) единиц.
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Ориентировочные потери российских оккупантов на 18 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.

Также мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они применяют уроки, полученные во время попыток оборонять западную часть Запорожской области.

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