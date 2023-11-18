В Генштабе рассказали о потерях оккупантов за минувшие сутки

Украинские военные наносят удар по оккупантам. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Начались 633 сутки полномасштабной войны России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по врагу на фронте. Армия РФ остается без личного состава и важной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два — по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и склад боеприпасов врага.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

К тому же украинские военные ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 18 ноября

С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли:

личного состава — около 317 380 (+620) человек;

танков — 5 422 (+7) единицы;

боевых бронированных машин — 10 141 (+9) единица;

артиллерийских систем — 7 726 (+14) единиц;

РСЗО — 896 (+1) единиц;

средств ПВО — 586 (+1) единиц;

самолетов — 323 (+0) единицы;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 726 (+17) единиц;

крылатых ракет — 1 563 (+0) единицы;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 091 (+14) единица;

специальной техники — 1 090 (+4) единиц.

Ориентировочные потери российских оккупантов на 18 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.

Также мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они применяют уроки, полученные во время попыток оборонять западную часть Запорожской области.