В Генштабе рассказали о потерях оккупантов за минувшие сутки
Начались 633 сутки полномасштабной войны России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по врагу на фронте. Армия РФ остается без личного состава и важной техники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
В течение суток авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два — по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.
В Генштабе рассказали, что подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны, пункт управления и склад боеприпасов врага.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
К тому же украинские военные ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении.
Потери оккупантов на 18 ноября
С начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики потеряли:
- личного состава — около 317 380 (+620) человек;
- танков — 5 422 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин — 10 141 (+9) единица;
- артиллерийских систем — 7 726 (+14) единиц;
- РСЗО — 896 (+1) единиц;
- средств ПВО — 586 (+1) единиц;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 726 (+17) единиц;
- крылатых ракет — 1 563 (+0) единицы;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 091 (+14) единица;
- специальной техники — 1 090 (+4) единиц.
Напомним, ежедневно Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российскую технику и личный состав в нашей стране. В своей работе украинские защитники умело применяют управляемые дроны-камикадзе.
Также мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они применяют уроки, полученные во время попыток оборонять западную часть Запорожской области.
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