У Генштабі назвали кількість ворожої техніки, яку знищили ЗСУ за добу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

За попередню добу, Збройні сили України ліквідували близько 640 російських окупантів. Окрім того, армія ворога зазнала значних втрат у своїй техніці.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що українські військові за попередню добу знищили чотири російських танки, дві бойових броньованих машини, сім одиниць автомобільної техніки тощо. Окрім того, ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів.

Загалом, від початку війни і станом на 20 листопада загарбники втратили:

особового складу — близько 319 210 (+640) осіб;

танків — 5 439 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 168 (+2) одиниць;

артилерійських систем — 7 748 (+4) одиниць;

РСЗВ — 899 (+1) одиниць;

засобів ППО — 588 (+0) одиниць;

літаків — 323 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 764 (+9) одиниці;

крилатих ракет — 1 563 (+0) одиниці;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 127 (+7) одиниць;

спеціальної техніки — 1 097 (+1) одиниць.

Втрати окупантів станом на 20 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Раніше ми писали, що російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.