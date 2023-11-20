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У Генштабі розповіли, що вдалося знищити ЗСУ за минулу добу

20 листопада 2023 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Генштабі розповіли, що вдалося знищити ЗСУ за минулу добу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Розпочалася 635 доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Українські захисники продовжують завдавати ударів по окупантах на нашій землі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

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Український військовий стріляє з РПГ. Фото: Генштаб

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.

Раніше ми писали, що російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.

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