У Генштабі розповіли, що вдалося знищити ЗСУ за минулу добу
Розпочалася 635 доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Українські захисники продовжують завдавати ударів по окупантах на нашій землі.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари ЗСУ по окупантах
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.
Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника.
Нагадаємо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Українським морським піхотинцям, вдалося закріпитися на декількох плацдармах, а ворог зазнав колосальних втрат.
Раніше ми писали, що російські окупанти зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі в Херсонській області. Вони застосовують уроки, отримані під час спроб оборонити західну частину Запорізької області.
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