В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить ВСУ за минувшие сутки

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Начались 635 сутки полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Украинские защитники продолжают наносить удары по оккупантам на нашей земле.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Украинский военный стреляет из РПГ. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три боеприпаса противника.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

Ранее мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.