В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить ВСУ за минувшие сутки
Начались 635 сутки полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Украинские защитники продолжают наносить удары по оккупантам на нашей земле.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три боеприпаса противника.
Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.
Ранее мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.
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