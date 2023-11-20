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В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить ВСУ за минувшие сутки

20 ноября 2023 08:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Генштабе рассказали, что удалось уничтожить ВСУ за минувшие сутки
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Начались 635 сутки полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Украинские защитники продолжают наносить удары по оккупантам на нашей земле.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

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Украинский военный стреляет из РПГ. Фото: Генштаб

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три боеприпаса противника.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

Ранее мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.

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