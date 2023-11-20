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В Генштабе назвали количество вражеской техники, которое уничтожили ВСУ за сутки

20 ноября 2023 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе назвали количество вражеской техники, которое уничтожили ВСУ за сутки
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. Кроме того, армия врага понесла значительные потери в своей технике.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили четыре российских танка, две боевых бронированных машины, семь единиц автомобильной техники и т.д. Кроме того, ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов.

В общем, с начала войны и по состоянию на 20 ноября захватчики потеряли:

  • личного состава — около 319 210 (+640) человек;
  • танков — 5 439 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10 168 (+2) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 748 (+4) единиц;
  • РСЗО — 899 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 588 (+0) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) единицы;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 764 (+9) единицы;
  • крылатых ракет — 1 563 (+0) единицы;
  • кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10 127 (+7) единиц;
  • специальной техники — 1097 (+1) единиц.
потери окупантов 20 ноября
Потери оккупантов по состоянию на 20 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.

Ранее мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.

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