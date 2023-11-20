В Генштабе назвали количество вражеской техники, которое уничтожили ВСУ за сутки
За предыдущие сутки, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. Кроме того, армия врага понесла значительные потери в своей технике.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери понесли россияне на фронте за последние сутки
В Генштабе рассказали, что украинские военные за предыдущие сутки уничтожили четыре российских танка, две боевых бронированных машины, семь единиц автомобильной техники и т.д. Кроме того, ВСУ ликвидировали еще 640 оккупантов.
В общем, с начала войны и по состоянию на 20 ноября захватчики потеряли:
- личного состава — около 319 210 (+640) человек;
- танков — 5 439 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 10 168 (+2) единиц;
- артиллерийских систем — 7 748 (+4) единиц;
- РСЗО — 899 (+1) единиц;
- средств ПВО — 588 (+0) единиц;
- самолетов — 323 (+0) единицы;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 764 (+9) единицы;
- крылатых ракет — 1 563 (+0) единицы;
- кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 127 (+7) единиц;
- специальной техники — 1097 (+1) единиц.
Напомним, что Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр в Херсонском направлении. Украинским морским пехотинцам удалось закрепиться на нескольких плацдармах, а враг понес колоссальные потери.
Ранее мы писали, что российские оккупанты возводят многоуровневые укрепления на левом берегу в Херсонской области. Они используют уроки, полученные при попытках оборонить западную часть Запорожской области.
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